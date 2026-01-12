Bei Gasteiner Wasserfall erfroren: Däne wurde tot gefunden

Bei einer Suchaktion nach einem vermissten Urlauber am Sonntag in Bad Gastein wurde der Mann von Bergrettungskräften tot aufgefunden und geborgen. Der 57-jährige Tourist aus Dänemark war am Samstagabend um 22 Uhr das letzte Mal gesehen, schildert Ortsstellenleiter Roland Pfund.

Die Bergrettung wurde am Sonntag rund um Mittag alarmiert, nachdem der Vermisste bereits von Freunden und der Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers gesucht worden war. 20 Bergrettungskräfte suchten nach dem Vermissten. Fundort Wasserfall Der Däne wurde gegen 14 Uhr am Rande des Bachbettes der Gasteiner Arche vor den ersten Steilstufen des oberen Wasserfalls im Ortsgebiet leblos im Schnee liegend aufgefunden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er dürfte erfroren sein.

"Dieser Sonntag war für die Bergrettung im Pongau einer der einsatzreichsten Tage dieser Wintersaison. Insgesamt wurden wir zu sieben Alarmierungen gerufen – darunter Lawinenabgänge, verletzte Variantenfahrer, festgesessene Personen im alpinen Gelände sowie eine umfangreiche Suchaktion mit tragischem, tödlichem Ausgang", so der Bezirksleiter der Bergrettung Pongau, Gerhard Kremser.