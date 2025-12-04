Frau am Großglockner erfroren: Freund wird angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat gegen den 39-jährigen Alpinisten, der seine 33-jährige Freundin im heurigen Jänner auf den Großglockner führen wollte, Anklage wegen des Vergehens der grob fahrlässigen Tötung erhoben. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Frau war nach einem Aufstieg bei widrigsten Bedingungen, der sich bis in die Nacht zog, knapp unter dem Gipfel erfroren. Der Mann habe seine Freundin gegen 2 Uhr "schutzlos, entkräftet, unterkühlt und desorientiert zirka 50 Meter unterhalb des Gipfelkreuzes des Großglockner zurückgelassen", erklärt die Staatsanwaltschaft.

Als "Führer der Tour" anzusehen Da der Angeklagte - er gilt als erfahrener Extremsportler - im Gegensatz zu seiner Freundin mit alpinen Hochtouren bereits sehr erfahren war und die Tour geplant hat, sei er als "verantwortlicher Führer der Tour anzusehen", hieß es weiter. Dem Mann wird eine ganze Reihe von Vorwürfen gemacht.

So soll der 39-Jährge "trotz der Unerfahrenheit der Frau, die noch nie eine alpine Hochtour in dieser Länge, Schwierigkeit und Höhenlage gemacht hat, und trotz der herausfordernden winterlichen Verhältnisse"mit ihr die alpine Hochtour auf den Großglockner über den Stüdlgrat im Winter unternommen. Laut Staatsanwaltschaft hat der Beschuldigte nicht mit einem Notfall gerechnet und daher kein Biwak-Notausrüstung dabei. Das Paar aus Salzburg sei zudem zwei Stunden zu spät gestartet. Der Notruf bei der Bergrettung ging, wie berichet, erst um 4 Uhr in der Früh ein. Frau mit Snowboard-Boots unterwegs Der Angeklagte hat es zugelassen, dass seine Freundin mit Splitboard und Snowboard-Softboots und damit eine für eine hochalpine Tour im kombinierten Gelände nicht geeignete Ausrüstung verwendet hat, lautet ein weiterer Vorwurf.

In Alpinsportkreisen gab es bereits unmittelbar nach dem Unglück große Verwunderung darüber aufgekommen, wie es zu dem tödlichen Vorfall kommen konnte. So war ein Polzeihubschrauber zu dem Paar aufgestiegen, als über die Webcam der Adlersruhe die Lichtkegel der Stirnlampen der beiden Kletterer gesehen wurden. Dazu heißt es nun: "Obwohl der Angeklagte mir seiner Freundin de facto ab ca. 20:50 Uhr nicht mehr weitergekommen ist, hat er weiterhin keinen Notruf abgesetzt und auch beim Überflug eines Polizeihubschraubers um ca. 22:50 Uhr keine Notsignale abgegeben, sondern mit einer Verständigung der Rettungskräfte bis 03.30 Uhr zugewartet." Stürmisch und gefühlt minus 20 Grad Für eine unerfahrene und offenbar schlecht ausgerüstete Bergsteigerin wäre die gewählte Tour im Winter vermutlich jedenfalls eine Herausforderung gewesen. Aber aus Sicht der Anklage hätte der Mann "angesichts des starken bis stürmischen Windes mit Windgeschwindigkeiten bis zu 74 km/h sowie der Temperatur von ca. minus 8 Grad, was unter Berücksichtigung des „Windchill“-Effektes zu einem Kälteempfinden um minus 20 Grad führt, spätestens am sogenannten 'Frühstücksplatzl' umkehren müssen."

Der Mann hätte schon vor Einbruch der Dunkelheit einen Notruf absetzen müssen, heißt es. Nach mehreren Versuchen der Alpinpolizei, mit dem Angeklagten Kontakt aufzunehmen, habe er erstmals um 00:35 Uhr einen Alpinpolizisten angerufen. Obwohl der Inhalt des Gespräches unklar geblieben sei, nahm der Angeklagte nicht noch einmal Kontakt zu den Rettungskräften auf. Er hat sein Telefon auf lautlos gestellt und verstaut und daher weitere Anrufe der Alpinpolizei nicht mehr entgegen genommen. Frau unversorgt zurückgelassen Besonders schwer wiegt der Vorwurf, wie der 39-Jährige mit der Notsituation im Gipfelbereich umgegangen sein soll. Er habe es unterlassen, seine Freundin an einen möglichst windgeschützten Platz zu bringen, um sie vor Wärmeverlust zu schützen.