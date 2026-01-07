Eiskalt erwischt: Kältewelle in Österreich reißt nicht ab

Tirol war auch in der vergangenen Nacht weiterhin Kältepol in Österreich. Der Spitzenwert wurde am Brunnenkogel auf 3.437 Metern Seehöhe mit minus 24,5 Grad gemessen.

Minus 22,8 Grad zeigte das Thermometer am Pitztaler Gletscher. Auch in anderen Teilen Westösterreichs war es frostig: Am Sonnblick in Salzburg hatte es in der Nacht minus 22,2 Grad, auf der Valluga in Vorarlberg minus 21,1 Grad. Das berichtete die Geosphere Austria am Mittwochvormittag.