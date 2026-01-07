Eiskalt erwischt: Kältewelle in Österreich reißt nicht ab
Tirol war auch in der vergangenen Nacht weiterhin Kältepol in Österreich. Der Spitzenwert wurde am Brunnenkogel auf 3.437 Metern Seehöhe mit minus 24,5 Grad gemessen.
Minus 22,8 Grad zeigte das Thermometer am Pitztaler Gletscher. Auch in anderen Teilen Westösterreichs war es frostig: Am Sonnblick in Salzburg hatte es in der Nacht minus 22,2 Grad, auf der Valluga in Vorarlberg minus 21,1 Grad. Das berichtete die Geosphere Austria am Mittwochvormittag.
Auf der oberösterreichischen Messstation am Dachstein wurden minus 19,5 Grad gemessen, auf der Villacher Alpe in Kärnten minus 14,9 Grad, auf der Rax in Niederösterreich minus 13,1 Grad und im steirischen Bad Aussee minus 11,2 Grad.
Deutlich unter dem Gefrierpunkt lagen die Temperaturen auch in der Bundeshauptstadt: In Wien-Stammersdorf wurden minus 4,1 Grad gemessen. Den österreichweit niedrigsten Kältewert gab es am Mittwoch in Podersdorf am Neusiedlersee im Burgenland mit minus 2,8 Grad.
Eine Kältewarnung bleibt weiterhin für nahezu den gesamten Westen Österreichs sowie Teile Oberösterreichs, Kärnten, der Steiermark sowie Niederösterreichs aufrecht.
