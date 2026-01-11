Zwei Verletzte bei Lawinenabgängen in St. Anton

In Tirol haben sich am Sonntag mehrere Lawinenabgänge ereignet. Bei zwei Ereignissen in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) wurden zwei Personen leicht verletzt, hieß es von der Leitstelle Tirol zur APA. Eine Suchaktion nach weiteren Verschütteten wurde mittlerweile eingestellt. Im Bereich der Rofanspitze im Gemeindegebiet von Münster (Bezirk Kufstein) wurde ein Wintersportler zwar verschüttet, er überstand den Lawinenabgang aber unverletzt.

Bergrettung im Einsatz

In St. Anton lösten sich zuerst im Bereich Gampen die Schneemassen, die laut Leitstelle auch die Piste erreicht haben sollen. Zeugen berichteten von vier bis fünf Skifahrern, die in dem Bereich gewesen sein sollen. Bis zum frühen Nachmittag wurde indes nur eine Person mit einer Armverletzung ins Spital geflogen. Gegen Mittag ereignete sich schließlich der zweite Lawinenabgang im Arlberggebiet. Am Galzig wurde eine Person durch eine Lawine leicht verletzt, jedoch nicht verschüttet.

Der Leitstelle wurden Sonntagvormittag weitere Lawinenabgänge gemeldet. Dabei wurden jedoch keine Personen unter dem Schnee vermutet.

Am Sonntag wurde vom Lawinenwarndienst für Teile Tirols und Vorarlbergs - darunter auch die Arlbergregion - die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgegeben. Es herrschte Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala, also "große Gefahr". Wintersportlerinnen und -sportler wurden im freien Gelände zu äußerster Zurückhaltung aufgerufen.