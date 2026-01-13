Tipps bei Glatteis: So gehen Sie sicher auf Eis und Schnee

Ein bisschen Sonne untertags, gefolgt von eisigen Temperaturen in der Nacht sorgt vielerorts für glatte Stellen. Um Stürze zu vermeiden, empfehlen Expertinnen und Experten der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) sich an einem bestimmten Tier zu orientieren, das Glätte gewohnt ist: Der Pinguin-Gang helfe, auf Eis und Schnee zu gehen. Hilfreich sei es, vorbeugend langsam zu gehen. Der Watschelgang des Pinguins ist hier eine einfache und wirksame Methode, die jeder umsetzen kann. Vor allem ältere Menschen haben ein hohes Risiko auf Glatteis zu stürzen – und unter den Folgen zu leiden. Problematisch seien vor allem Stürze auf den Kopf oder die Hüfte. Schwere Schädel-Hirn-Traumata oder Oberschenkelhalsbrüche können die Folge sein. Daten würden zeigen, dass die Zahl der Schwerverletzten durch Stürze bei den über 70-Jährigen in den Wintermonaten stark steigt. Die Expertinnen und Experten sehen hier einen Zusammenhang zu den jährlichen Glatteisunfällen.

Ältere Menschen sollten bei Glatteiswarnungen nur unbedingt notwendige Wege zurücklegen und sonst lieber zu Hause bleiben, um keine Gefahr einzugehen. Zudem sind Schuhspikes und Eispickel für Gehstöcke hilfreich. Ältere Menschen sind aufgrund ihrer schwachen Knochensubstanz viel gefährdeter. Bei einem Sturz kommt es daher schnell zu einem Bruch von großen und sonst stabilen Knochen wie der Hüfte. Eine Hüftprothese ist dann nötig, um die Mobilität zu erhalten. Durch die Operation werden die älteren Menschen jedoch in erheblichem Umfang belastet. Warum der Pinguin-Gang? Der Pinguin bewegt sich auf dem Eis generell langsam. Zudem wird der Körperschwerpunkt beim Pinguin-Gang über dem vorderen, also dem auftretenden Bein ausgerichtet. Man bewegt sich sehr langsam und schiebt sich mit kleinen Schritten auf ganzer Sohle über den Boden. Durch die leichte Neigung nach vorne bekommt man mehr Stabilität und die Gefahr, auf spiegelglattem Grund das Gleichgewicht zu verlieren und zu stürzen, sinkt. Sollte es doch zu einem Sturz kommen, können wir nach vorne fallen und uns abrollen. Ein Sturz auf den Hinterkopf wird weitgehend vermieden. Denn das wäre vor allem für Menschen fatal, die Blutverdünner einnehmen.