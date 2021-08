Offene Corona-Impftermine in Wiener Neustadt und Baden

Schon am vergangenen Wochenende waren in Wiener Neustadt Impfungen für alle unter 30-Jährigen angeboten worden. Weil der Andrang jedoch unter den Erwartungen blieb, sind nun am kommenden Samstag und Sonntag, 7./8. August, alle Bevölkerungsgruppen ohne Alterslimit eingeladen. Ohne Registrierung oder Terminvereinbarung wird jeweils von 8 bis 18 Uhr in der Arena Nova, Halle 3, geimpft. Lediglich die e-Card und der ausgefüllte Aufklärungsbogen sind mitzubringen.

Der Zweitstich erfolgt drei Wochen später bei den niedergelassenen Ärzten (Terminvereinbarung ab 4. August auf www.impfung.at, weitere Infos unter 0800-555-621)

Termine für 12- bis 18-Jährige in Baden

In Baden wurde seitens der Stadt für Montag, 9. August, ein Impftag exklusiv für 12- bis 18-Jährige organisiert. Zwischen 12 und 20 Uhr ohne Terminvereinbarung in der Ballsporthalle in der Waltersdorfer Straße. "Damit das Warten erträglich ist, werden vor Ort Erfrischungen angeboten", laden Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Helga Krismer ein. Und sie begründen: "Die Covid-Erkrankungen jüngerer Menschen nehmen zu, die derzeitige Impfrate der Kinder und Jugendlichen ermöglicht keinen sicheren Schulablauf.“

Die zweite Impfung gibt es dann am 3. September, einige Tage vor Schulbeginn.