ÖVP, SPÖ und FPÖ bilden Stadtregierung in Wr. Neustadt

Bunt war die Stadtregierung in Wiener Neustadt bereits in den vergangenen fünf Jahren. Nach der Gemeinderatswahl geht diese Geschichte im Stadtparlament in der kommenden Legislaturperiode weiter, allerdings in anderer Zusammensetzung.

Nach der historischen Wahlschlappe hat die SPÖ genug von der Oppositionsrolle. Die Fraktion beteiligt sich in Form eines Arbeitsübereinkommens mit Bürgermeister Klaus Schneeberger an einer Regierung zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ. Am Freitag wurden im Rathaus die Details dazu erörtert und das zukünftige Regierungsteam präsentiert.