Die Wieselburgerin Katja Seitner wird neue Landesgeschäftsführerin des NÖAAB. Die 50-Jährige folgt auf Matthias Zauner, der ja, wie berichtet, als Parteimanager in die Landeszentrale der Volkspartei Niederösterreich wechselt. Seitner war seit September 2015 ÖVP-Bezirksgeschäftsführerin in Scheibbs. Sie wird den neuen Job ab 1. Oktober antreten. Die Landespartei wird die Bezirksgeschäftsführung so rasch wie möglich neu besetzen, kündigt ÖVP-Bezirksobmann Toni Erber an.

