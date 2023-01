ÖVP NÖ legt ihre Schwerpunkte für die kommenden fünf Jahre fest

„Das ist kein Programm für die nächsten drei Wochen. Es ist ein Programm für die nächsten fünf Jahre.“ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war sichtlich bemüht, den offiziellen Wahlkampfauftakt für die Landtagswahl am 29. Jänner nicht schon am Donnerstag in Wiener Neustadt vorwegzunehmen. Dieser ist erst für Montagabend in St. Pölten geplant. Als am Donnerstag das Arbeitsprogramm der nö. Volkspartei präsentiert wurde, gab es aber schon einen deutlichen Vorgeschmack. Alle VP-Regierungsmitglieder waren nach Wiener Neustadt gekommen, außerdem Klubobmann Klaus Schneeberger und Landtagspräsident Karl Wilfing.