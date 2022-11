ÖVP NÖ hat jetzt das Wahlzettel-Geheimnis gelüftet

KURIER-Leser wussten es zuerst: Am Wahlzettel, den die Bürger am 29. Jänner 2023 ausfüllen werden können, wird nicht „Die Niederösterreich-Partei“ stehen. Die ÖVP hat sich beim Landesparteivorstand, der am Donnerstag in St. Pölten stattfand, auf „LH Johanna Mikl-Leitner – VP Niederösterreich“ geeinigt.

Damit wurde auch ein Schlussstrich unter eine wochenlange Diskussion gesetzt, die für Angriffe von Mitbewerbern gesorgt hatte.

300 Kandidaten

Um Namen ging es allerdings auch bei jenen 300 Kandidaten, die auf den Bezirkslisten der Volkspartei stehen. Laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurden alle Nominierungen einstimmig angenommen.