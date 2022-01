ÖVP-Niederlage in Waidhofen nährte Neuwahlgerüchte in Niederösterreich

Das Wahlergebnis in Waidhofen an der Ybbs hat die Strategen der niederösterreichischen ÖVP geschockt. In einer ihrer Hochburgen hat man wegen Corona und Impfpflicht fast 20 Prozent und damit die absolute Mehrheit verloren. Die Stimmen sind ziemlich geschlossen zur Impfgegner-Liste MFG gewandert, die auf Anhieb die drittstärkste Kraft in der 11.000-Einwohner-Stadt geworden ist.