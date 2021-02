Ötscherlifte schränken Betrieb auf drei Tage in der Woche ein

Die laufende Wintersaison ist wegen der massiven Pandemie-Beschränkungen für alle Skigebiete eine riesige Herausforderung. Kleinere Liftbetriebe öffnen wegen der geringen Gästefrequenz schon seit längerer Zeit nur mehr an den Wochenenden ihre Anlagen. Als erstes größeres Skigebiet in Niederösterreich werden ab nächster Woche auch die Ötscherlifte nur mehr an den Wochenenden in Betrieb gehen.

Die geschlossenen Beherbergungsbetriebe, sowie die fehlenden Schulskikurse, keine Aktivitäten der Breitensportvereine und Firmen, sowie die fehlenden Sportveranstaltungen treffe den Betrieb der Bergbahnen schwer, teilte die Liftgesellschaft mit. „Daher haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen unser Skigebiet von Montag bis Donnerstag zu schließen“, wird auf der Facebookseite der Ötscherlifte mitgeteilt. Von Freitag bis Sonntag seien die Liftanlagen am Ötscher von 8 bis 16 Uhr geöffnet und die Pisten in Betrieb.

Es sei der Gesellschaft wichtig den Saisonkartenbesitzern, Einheimischen, Stammkunden und Gästen ein durchgehendes Ski- und Wintererlebnis bieten zu können, wird weiters mitgeteilt. Deshalb bleibt das benachbarte Hochkar weiterhin durchgehend in Betrieb. Die neue Regelung in Lackenhof gilt ab der kommenden Woche.

Bürgeralpe

Au einen nur am Wochenende von Freitag bis Sonntag stattfindenden Liftbetrieb hat beispielsweise schon die Mariazeller Bürgeralpe umgestellt. Diese Regelung wurde bis zum 14. März angekündigt.