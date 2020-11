Ötscher: Klimafühler für Ostösterreich

Im heurigen Sommer von Tausenden als Erholungs- und Freizeitgebiet besonders geschätzt, werden im Naturpark rund um den Ötscher nicht nur touristische Zukunftsprojekte verfolgt. Der markante Gipfel, der die Nördlichen Kalkalpen regelrecht bewacht, könnte in naher Zukunft auch verstärkt Wetter- und Klimaforscher anlocken. Geht es nach dem neuen Vorstand des Naturparks Ötscher-Tormäuer, soll das Ötscherdorf Lackenhof zum Sitz eines in Ostösterreich einzigartigen Klimawandelforschungszentrums werden.

„Das Thema Klimawandel wird uns in den nächsten Jahrzehnten massiv beschäftigen. Daten rund um den exponierten und klimatisch sensiblen Ötscher würden da wertvolle Aufschlüsse bringen“, sagt die Obfrau der vier Naturparkgemeinden und Gaminger Bürgermeisterin Renate Rakwetz. Längst sei man über das Stadium der Idee für ein derartiges Labor hinaus, aber auch noch immer am Anfang, beschreibt Rakwetz. Auch Signale der Zentralanstalt für Meteorologie oder der Donau-Uni in Krems seien vielversprechend, berichtet Naturpark-Projektbetreuer Florian Schublach.