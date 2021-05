Österreichs älteste Braustadt feiert Jubiläum

33 bürgerliche Brauhäuser, zudem das Städtische Brauhaus und das herrschaftliche Hofbräuhaus zählte Österreichs älteste Braustadt in ihrer Blütezeit. Zwei gibt es heute noch in Weitra (Bezirk Gmünd, NÖ): die Bierwerkstatt Weitra und eine Hausbrauerei im Brauhotel Weitra. Der Grundstein dafür wurde vor 700 Jahren gelegt, da wurde die Bevölkerung mit dem Braurecht ausgestattet. Es durfte also in den Häusern gebraut und ausgeschenkt werden.

Im Jahr 1321 ließ der habsburgische Herzog Friedrich I eine Urkunde ausstellen, wodurch die Bevölkerung der Stadt mit besonderen Brau-Privilegien ausgestattet wurden. Das Recht bekamen die „ehrbaren und bescheidenen Leuten von Weitra zur Förderung und Verbesserung ihrer Stadt“ – so ist es in dem Dokument zu lesen. Das hat bis heute Einfluss auf die Region. Weitra wurde frequentierte Handelsstadt zwischen Böhmen und Niederösterreich. Die Geschichte der Stadt wird auch in der Bierwerkstatt Weitra, die im Vorjahr modernisiert worden ist, nach wie vor hochgehalten. Gebraut wird immer noch mit dem Verfahren der offenen Gärung.