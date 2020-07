Öffentlicher Verkehr: Billige Tickets und teure Schienen

Das Arbeitsgespräch danach im benachbarten Landhaus wird schon etwas weniger harmonisch ausfallen. Da geht es dann um die geplante Ticketreform, die Gewessler vor einigen Wochen ohne Vorverhandlungen mit den Ländern verkündet hatte. Weswegen noch sehr viele offene Fragen auf dem Tisch liegen.

Start mit 3er-Ticket

Im Regierungsübereinkommen sind billigere Tickets für den öffentlichen Verkehr angekündigt. Unter dem Titel „1-2-3-Ticket“ soll man in Zukunft ohne großen finanziellen Aufwand öffentlich unterwegs sein können. Die Formel 1-2-3 legt fest, ob ich nur in einem Bundesland, in zwei oder in allen Bundesländern unterwegs bin (siehe rechts). Gewessler will nun 2021 mit dem 3er-Ticket für ganz Österreich starten. Ihr Ministerium rechnet mit Mehrkosten von rund 240 Millionen Euro.

Die Länder wollen jetzt wissen, wie viel sie dazu beitragen müssen, ob die Kosten tatsächlich nicht um ein Vielfaches höher sein werden, wie die Verkehrsunternehmen abseits der ÖBB finanziert werden. Und sie fordern gleichzeitig einen Ausbau der Schieneninfrastruktur.