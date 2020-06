1-2-3-Klimajahresticket: Nur 820 € für Senioren und Jugendliche

Das alles wurde am Montag im Verkehrsministerium den Vertretern der sieben Verkehrsverbünde (Wien, NÖ und Burgenland sind gemeinsam im Verkehrsverbund Ostregion VOR), der vier Stadtverkehrsunternehmen und den Vertretern der Bahn (ÖBB und Westbahn) erstmals bekannt gegeben. Verkehrs- und Klimaministerin Leonore Gewessler hatte zu dem Termin geladen.

Thema war das „Herzensprojekt“ der Ministerin, das Klimajahresticket: Um einen Euro am Tag für ein Bundesland, für zwei Euro am Tag für zwei Bundesländer und für drei Euro am Tag in allen neun Bundesländer.

Bekanntlich wird vorerst nur das „große“, 3-Euroticket kommen. Warum, das wurde bei der Konferenz rasch klar: Es ist alles sehr kompliziert.

Einige Ländervertreter fühlten sich vor den Kopf gestoßen, hatte Gewessler doch eine Einigung auf das Österreich-Ticket vor wenigen Tagen so nebenbei fallen lassen. Ohne Absprache.