ÖAMTC-Notarzthubschrauber stiegen 2021 in NÖ zu über 4.100 Einsätzen auf

Sie heben ab, wenn in medizinischen Notfällen jede Sekunde zählt. Die Flugretter des ÖAMTC hatten 2021 viel zu tun. Exakt 4.126-mal wurden die drei Notarzthubschrauber in Niederösterreich – Christophorus 2, 3 und 15 – insgesamt im vergangenen Jahr zu Hilfe gerufen. Die Zahl der Einsätze nahm damit fast um ein Viertel gegenüber dem Jahr 2020 zu.

Den Großteil machten sogenannte Primäreinsätze aus. Bei 2.959 solchen Alarmierungen brachte einer der „Gelben Engel“ den Notarzt oder die Notärztin sowie einen Flugretter zur raschen Hilfe direkt an den Notfallort. Dort ging es in der Hälfte aller Fälle um internistische oder neurologische Probleme. Unfälle in der Arbeit, im Haushalt, in der Schule oder in der Freizeit waren hingegen nur für 14 Prozent der Alarmierungen des Hubschraubers verantwortlich.