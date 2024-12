Ö3-Weihnachtswunder: So kuschelig wird es in der Wunschhütte

Countdown zum Spendenmarathon

Bevor am 19. Dezember um 10 Uhr mit dem Ö3-Weihnachtswunder der 120-Stunden-Spendenmarathon für Familien in Not am Hauptplatz in Wiener Neustadt startet, haben Tina Ritschl, Philipp Hansa und Sylvia Graf bereits die gläserne "Wunschhütte“ vor der Mariensäule bezogen – und dem KURIER einen Einblick gewährt. "Es ist der Wahnsinn, wie freundlich wir hier empfangen werden. Ständig kommen Menschen vor das gläserne Studio und winken uns zu“, spricht das Trio von einem "warm welcome“.

Hilfe für die Ärmsten

Mit 5,24 Millionen Euro Einnahmen im vergangenen Jahr hat sich das Weihnachtswunder als eine der größten Spendenaktionen des Landes etabliert. "Es soll aber keine Rekordjagd nach den höchsten Summen sein, sondern ein Spendenfest für alle. Wir freuen uns auch von Herzen über jeden noch so kleinen Beitrag“, sagt Hansa. Jeder Musikwunsch wird zu einer Spende für den "Licht-ins-Dunkel-Soforthilfe-Fonds“ und damit für Familien in Not.