Mit dem Aufbau für die gläserne Wunschhütte am Hauptplatz wurde auch die lange Liste an Live-Acts bekannt gegeben.

Ö3-Weihnachtswunder: Diese Stars spielen in Wiener Neustadt

Pizzera & Jaus, Seiler und Speer, Reinhard Fendrich, Milow, Folkshilfe, Cesár Sampson und viel mehr. Die Liste an Stars lässt sich nach Belieben fortsetzen. Seit Montag steht ein Großteil des Line-Ups für das Ö3-Weichnachtswunder auf dem Wiener Neustädter Hauptplatz fest.

120 Stunden Radio für Familien in Not: Hitradio Ö3 übersiedelt ab 19. Dezember in das gläserne Studio – die "Ö3-Wunschhütte“ – nach Wiener Neustadt. In den fünf Tagen vor Weihnachten werden Philipp Hansa, Tina Ritschl und Sylvia Graf gegen eine kleine oder auch größere Spende ausschließlich die Wunschhits der Hörer spielen.

© ORF/ORF/Hans Leitner Philipp Hansa, Tina Ritschl und Sylvia Graf moderieren das Ö3 Weihnachtswunder

Stelldichein der Stars Am Montag wurde mit dem Aufbau des Studios samt Bühne vor der Mariensäule in Wiener Neustadt begonnen. Zeitgleich gab Ö3 bekannt, mit welchen Stars zur Weihnachtszeit zu rechnen sein wird. Die Liste liest sich wie das Who-is-who der Musikbranche. Matakustix, Lemo, Melissa Naschenweng oder Josh werden sich ein Stelldichein geben. Am 23. Dezember findet von 17 bis 19 Uhr das Ö3-Adventsingen mit Julian le Play & Band, Esther Graf, Oska und Cesár Sampson statt.

Jeder Musikwunsch wird so zu einer Spende für den "Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ und damit zur Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich. Gästeliste wird laufend aktualisiert Seit 2014 findet das Ö3-Weihnachtswunder jährlich statt und hat sich als eine der größten Spendenaktionen in Österreich etabliert. Im vergangenen Jahr konnte eine Rekordsumme von 5.239.214 Euro erzielt werden. Die Show kann über Radio oder Videostream empfangen werden.

© Wammerl Patrick Der Aufbau am Hauptplatz hat begonnen

In der Stadt Wiener Neustadt rechnet man mit einem Ansturm von täglich mehreren tausend Besuchern und Fans. Alle Infos und das gesamte Line-Up bzw. die Liste an Gästen wird laufend unter www.oe3weihnachtswunder.at aktualisiert.

© Ö3 Martin Krachler

Man kann das Ö3-Weihnachtswunder auch auf ganz persönliche Art und Weise unterstützen. Alle Interessierten sind aufgefordert ihre eigenen Ideen umzusetzen, damit noch mehr Familien in Notlagen in Österreich geholfen werden kann. Herzlich willkommen sind also kreative Aktionen, die eine Spende für das Ö3-Weihnachtswunder bringen. Alle Infos unter oe3.orf.at/tuwas.