Das Ö3-Weihnachtswunder kommt 2024 aus Wiener Neustadt

„Es freut uns sehr, dass Wiener Neustadt für die 11. Ausgabe des 'Ö3-Weihnachtswunder‘ ausgewählt wurde. Die letzten Jahre haben bewiesen, welch Besuchermagnet die gläserne Wunschhütte ist – sowohl auf Fotos und Videos als auch aufgrund der unglaublichen Rekordsumme an Spendengeldern, die Familien in Not unterstützt", sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger .

Von 19. bis 24. Dezember wird die gläserne Wunschhütte am Hauptplatz für das größte Spendenfest zur Weihnachtszeit bereitstehen. Die Show kann in ganz Österreich über Radio oder Videostream empfangen werden.

120 Stunden Wunschhits

Vom 19. bis 24. Dezember kann jeder Hörer und jede Hörerin seinen Musikwunsch abgeben - die Einnahmen kommen Familien in Notlagen in Österreich zugute. Am 19. Dezember heißt es ab 10 Uhr also wieder: „Sie spenden – wir senden!“ Musikwünsche und Spenden können während der Weihnachtswundertage rund um die Uhr vor Ort abgegeben werden.

Seit 2014 findet das Ö3-Weihnachtswunder jährlich statt und hat sich als eine der größten Spendenaktionen in Österreich etabliert. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung den „Licht ins-Dunkel-Soforthilfefonds“ unterstützen - und zwar ganze 120 Stunden lang.

Im vergangenen Jahr konnte mir der weihnachtlichen Spendenaktion eine Rekordsumme von 5.239.214 Euro erzielt werden.