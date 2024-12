Ö3-Weihnachtswunder: Fast eine Million Euro Spenden nach einem Tag

Fast eine Million, exakt 980.679 Euro für Familien in Not hat das Ö3-Weihnachtswunder in Wiener Neustadt in den ersten 24 Stunden bereits eingebracht. Tausende Besucher vor der Wunschhütte auf dem Hauptplatz sorgen seit Donnerstag für ein ganz besonderes Weihnachtsflair in der City.