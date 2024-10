Kulinarisches Chefs-Roulette: Spitzenköche tauschen die Herde

Uwe Machreich vom Triad tischte in der Waldschänke von Clemens Grabmer in Grieskirchen (OÖ) auf

Wer wo aufkochte, blieb bis zuletzt streng geheim. Erst als österreichweit der 2. Gang serviert wurde, erfuhren die Gäste wer sie an diesem Abend verwöhnt.

Aufstieg in den Gastro-Himmel

Mit fünf Sternen vom Guide A la Carte als bestes Restaurant Österreichs ausgezeichnet, verwöhnte Andreas Döllerer (Golling) die Gäste im Triad in Krumbach mit seiner "Alpinen Cuisine“. Nach dem Romanasalat mit Hollerblütenessig und Almrosenhonig landete eine Bluntausaibling auf dem Teller.

Die meiste Aufmerksamkeit der Gäste mit dem feinen Gaumen bekam aber der Krautschädel "Nose to tail - the whole beast". "Ein für zwei Stunden im Ganzen im Rohr gebratener und gegarter Krautschädel", lüftete Döllerer das Geheimnis des Zwischenganges. Aktuell zeichnete Gault & Millau Andreas Döllerers Restaurant in Golling mit 5 Hauben und 19 Punkten aus.