Ö3-Weihnachtswunder: Finale in Wr. Neustadt mit 3,7 Millionen Euro

Mit einem Spendenzwischenstand von 3.724.811 Euro für Familien in Not ist das Ö3-Weihnachtswunder in Wiener Neustadt am Montag ins Finale gestartet. Das Moderatoren-Trio Philipp Hansa, Tina Ritschl und Sylvia Graf hat Montag um 10 Uhr Vormittag den Countdown für die letzten 24 Stunden der Charity-Aktion gestartet.