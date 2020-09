Mit 32 oberster Bergretter: „Der Mount Everest reizt mich nicht“

Was muss man beachten?

Wenn es schon bei der Tourenplanung hapert, nützt die beste Ausrüstung nichts und man kommt schnell in brenzlige Situationen. Wer verantwortungsbewusst in den Bergen unterwegs sein will, sollte sich immer vorab informieren, wie lang die Route ist, wie die Wege beschaffen sind und wie es um die aktuellen Bedingungen steht. Dazu muss man auch Karten lesen können. Nicht jeder Weg ist eine breite Forststraße. Es kann sich auch um einen schwierigen Steig handeln, wo man schwindelfrei und trittsicher sein muss. Mein persönliches Ziel ist es, möglichst viel Präventionsarbeit zu leisten, damit weniger Unfälle passieren.

Was war der höchste Berg, den Sie je selbst erklommen haben? Könnten Sie sich vorstellen, einmal auf einen Gipfel wie den Mount Everest zu steigen?

Ich war auf einem Viertausender in der Schweiz. In die ,Weltberge‘ zieht es mich nicht, auch der Mount Everest reizt mich überhaupt nicht. Schon alleine deswegen, weil dort alles so kommerzialisiert abläuft. Unsere Berge in den Alpen bieten so viele Möglichkeiten, auch unberührte einsame Gegenden, da werden mir die Ziele niemals ausgehen.

Was machen Sie abseits des Engagements bei der Bergrettung in ihrer Freizeit?

Am liebsten Zeit mit meiner Familie draußen in der Natur bei einer Wanderung verbringen.