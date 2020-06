Obdachloser in Wiener Neustadt abgeführt und eingewiesen

Zur einer Eskalation ist es am Dienstag im Fall jenes Obdachlosen gekommen, der wie berichtet seit Wochen auf einer Tankstelle in Wiener Neustadt in seinem Auto haust. Der 76-jährige Rudolf K. hat sich angesichts seiner aussichtslosen Lage tagelang mit den Behörden, der Polizei, dem Sozialamt und anderen Stellen angelegt.