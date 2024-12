Null-Lohnrunde für NÖ-Landesregierung, halbe Erhöhung für Abgeordnete

Die Null-Lohnrunde 2025 für Bundespolitiker ist seit Dienstag ausgemachte Sache. Heute, Mittwoch, einigte sich die ÖVP/FPÖ-Koalition in Niederösterreich darauf, auch für die Landesregierung in Niederösterreich im kommenden Jahr auf die gesetzlich verankerte Gehaltserhöhung zu verzichten.

Landtagsabgeordnete erhalten die vorgesehenen 4,6 Prozent Anhebung nicht ab 1. Jänner, sondern erst ab Juli kommenden Jahres - damit also unter dem Strich nur die halbe Gehaltserhöhung. Bürgermeister-Gehälter sollen ab Anfang 2025 im Schnitt um 3,5 Prozent steigen. Die Beschlussfassung erfolgt in der Sitzung des Landtags am Donnerstag kommender Woche.