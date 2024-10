Notruf aus den Bergen: In Uniform durch Gletscherspalten

Wandern und Bergsteigen sind zu beliebten Trendsportarten geworden – mit allen unangenehmen Nebenerscheinungen. Die Monate Juli und August gehen, was den Bergsport anbelangt, als der blutigste Sommer der vergangenen zehn Jahre in die Geschichte ein.

Außerdem leiten sie Suchaktionen mit Unterstützung von Hubschraubern und agieren als Flight-Operator . Um die nötigen Fertigkeiten auch im hochalpinen Gelände zu trainieren und zu perfektionieren, führte die Landespolizeidirektion NÖ eine entsprechende Alpinausbildung im Eis und hochalpinen Gelände auf der Kürsingerhütte in 2.558 Meter Seehöhe in der Venedigergruppe in Salzburg durch.

Alleine in Niederösterreich ereignen sich jährlich mehr als 600 Alpinunfälle . Dafür braucht es Polizisten mit Fachkenntnissen in allen Bergsportdisziplinen. Die Beamten der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) retten und bergen nicht nur, sondern ermitteln nach Lawinenunglücken, Kletter-, Mountainbike-, Rodel-, Canyoning- oder Forstunfällen.

Die Teilnehmer mussten schwierige Besteigungen wie den Keeskogel (3.291 Meter), Großvenediger (3.657 Meter) oder den Großen Geiger (3.360 Meter) meistern. Dabei ging es über anspruchsvolle Grate wie Venediger Nordgrat und Westgrat, Geiger Ostgrat und Keeskogel Südgrat, erklärt Bernd Wagner, Landesausbildungsleiter für den Alpindienst der Polizei NÖ und staatlich geprüfter Polizei-Bergführer.

Orientierung mit GPS

Weil Polizeieinsätze am Berg aber freilich "kein Spaziergang oder Wanderausflug“ sind, wurde den Teilnehmern die richtige Führungstechnik am Gletscher sowie auf Felsgraten vermittelt. An den Schlechtwettertagen mit Wintereinbruch und Schnee stand neben den theoretischen Inhalten auch der Umgang und die Orientierung mit GPS-Geräten oder verschiedenste Rettungstechniken zur Spaltenbergung am Programm. Alle Teilnehmer bestanden laut Wagner die kommissionelle Prüfung.