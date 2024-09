Herbstausflug als Spießrutenlauf: Sturmtief wütete in Wandergebieten

Trampelpfade

Teilweise steht auf manchen Hängen und Bergrücken kein einziger Baum mehr, warnt die Bergrettung zum Start der herbstlichen Wandersaison vor den teils lebensgefährlichen Verhältnissen. Nicht zuletzt durch die Zahnrad- bzw. die Raxseilbahn tummeln sich gerade im Rax-Schneeberggebiet im Herbst Zehntausende Ausflügler, Wanderer und Freizeitsuchende.

Sie müssen derzeit ganz genau wissen, so sie ihren Wanderschuh in die Natur setzen. Denn wie eine Bestandsaufnahme der Bergrettung nach dem Sturmereignis ergeben hat, sind die meisten Forststraßen zwar bereits wieder befahrbar. "Die Wanderwege sind jedoch an sehr vielen Stellen nicht mehr passierbar, nachdem teilweise flächendeckend Bäume umgeworfen wurden und ein Begehen der Wege nicht möglich macht“, warnt die Bergrettung Reichenau an der Rax.