NÖ: Zwei Jugendliche bei Wohnhausbrand verletzt

Die Serie an gefährlichen Bränden in Wohnhäusern geht in Niederösterrich weiter. In Galtbrunn in der Gemeinde St. Georgen/Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) ist es Freitagabend gegen 22.50 Uhr zu einem Großbrand mit zwei Verletzten gekommen.

Nach Aussagen von Philipp Gutlederer vom Notruf NÖ soll bei der Alarmierung auch von einer Explosion die Rede gewesen sein. Angaben über die Ursache des Brandes im Dachgeschoß liegen aber noch nicht vor. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren erlitten Rauchgasvergiftungen, wie es in einer Mitteilung in der Nacht auf Samstag hieß. Einer der beiden zog sich zudem schwere Verbrennungen zu.