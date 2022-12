Ehepaar bei Brand im Bezirk Gänserndorf ums Leben gekommen

Zwei Leichen sind am Freitag nach einem Wohnhausbrand in Mannersdorf an der March, einem Teil von Angern an der March im Bezirk Gänserndorf, entdeckt worden. Bei den Toten dürfte es sich um ein Ehepaar handeln.

Ein Lieferant für Sauerstoffgeräte wollte in der Früh eine neue Sauerstoffflasche an die Adresse liefern. Die 56-jährige Frau dürfte auf Grund einer Lungenerkrankung darauf angewiesen sein. Als auf das Läuten niemand reagierte, öffnete der Lieferant die Eingangstüre. Dabei machte er die schreckliche Entdeckung. Im Vorraum lag eine leblose männliche Person, woraufhin der Augenzeuge sofort die Rettungskette in Gang setzte.

Tödliche Rauchgase

Wie Brandermittler des NÖ Landeskriminalamtes feststellten, dürfte das Feuer im Schlafbereich des Hauses ausgebrochen sein. In dem Raum wurde die verbrannte Leiche einer Frau entdeckt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um die 56-jährige Bewohnerin. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung soll Gewissheit bringen.

Ihr Mann dürfte im Vorraum von den tödlichen Rauchgasen überrascht worden sein. Auch für den 56-Jährigen gab es keine Rettung mehr. Das Feuer dürfte später auf Grund von Sauerstoffmangel von selbst erloschen sein, heißt es vonseiten der Brandermittler.