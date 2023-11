NÖ: Wo am Wochenende die ersten Lifte in die Wintersaison starten

Die ausgiebigen Schneefälle erfreuen die Liftbetreiber in den Ybbstaler Alpen. Drei Skigebiete kündigen für das Wochenende den Start der Lifte und den Auftakt der Wintersaison an. Am Maiszinken in Lunz am See und am Königsberg bei Hollenstein an der Ybbs drehen sich die Lifte schon am Freitag. Am Samstag will man dann auch auf dem Hochkar bei Göstling an der Ybbs zur Pistengaudi blasen.