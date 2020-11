NÖ: Wettlauf der „Sonnenanbeter“ um Fotovoltaik-Anteile

Etliche Tausend „Sonnenanbeter“ sollen es sein, für die heute der in Niederösterreich prognostizierte Sonnenschein zweitrangig ist. Denn sie haben ein Beteiligungsverfahren im Visier, das das Land NÖ um punkt 9 Uhr startet. Dabei können Bürger recht passabel verzinste Anteile an Fotovoltaik-Anlagen, die in den nächsten Jahren auf den Dächern von landeseigenen Gebäuden installiert werden, erwerben.

Im Vorfeld dieser erstmaligen Beteiligungsaktion haben bereits 4.500 Interessierte ihre Kaufabsicht angemeldet. Das Interesse könnte auf den Servern (www. sonnenkraft-noe.at) und in den Telefonleitungen der NÖ Energie- und Umweltagentur (02742/ 340 00) für eher unerwünschte Wärmeenergie wegen Überlastung sorgen. Denn der Verkauf wird nach dem Prinzip „first come, first serve“ abgewickelt. Doch es sollten alle Wünsche erfüllbar sein: Denn das Land will bis 2024 Paneele um insgesamt 46 Millionen Euro auf 150 Landesgebäuden installieren. Nun wird mit den ersten fünf Projekten gestartet.