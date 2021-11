NÖ: Vermisste 74-Jährige stark unterkühlt wiedergefunden

Eine seit Mittwochnachmittag abgängige 74-Jährige ist am Freitag im Bezirk Neunkirchen gefunden worden. Die Tochter der Pensionistin hatte am späten Donnerstagnachmittag auf der Polizeiinspektion Ternitz Anzeige erstattet, weil ihre Mutter am Vortag nach dem Walken nicht nach Hause gekommen war. Eine Suchaktion wurde gestartet. Ein Spaziergänger, der mit seinem Jagdhund unterwegs war, fand die stark unterkühlte Frau am Freitagvormittag im Unterholz, berichtete die Exekutive.

Große Suchaktion

Die Frau wurde der Aussendung zufolge mit einem Feuerwehr-Quad aus dem unwegsamen Gelände ins Tal gebracht. Sie wurde im Landesklinikum Neunkirchen behandelt. An der Suche im Bereich des Gfieders und des Kalvarienberges waren am Donnerstag 19 Polizisten, eine Diensthundestreife, 37 Feuerwehrmitglieder und die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes mit 13 Helfern und sechs Tieren beteiligt. Die Aktion wurde am Freitag kurz nach 0.30 Uhr abgebrochen und um 8 Uhr fortgesetzt. Aufgeboten waren neun Beamte, vier Alpinpolizisten und 28 Feuerwehrleute.