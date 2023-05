NÖ: Verletzter Wanderer musste zu Tal getragen werden

Einen in eine Notlage geratenen Bergwanderer mussten die Rettungsorganisationen am frühen Abend des Staatsfeiertags sicher ins Tal bringen. Beim Abstieg von der Grüntalkogelhütte auf 886 Meter Seehöhe im Bezirk Melk konnte ein Mann plötzlich nicht mehr weiter und setzte die Rettungskette in Gang.