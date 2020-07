NÖ: Tollpatsch-Räuber muss sieben Jahre hinter Gitter

Als die Finanz an die Türe klopfte, die Bank ihre Raten wollte und der Baumeister die letzte Mahnung schickte, sah Bernhard W. keine andere Möglichkeit mehr, als im November 2012 die Raika in Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) mit einem Messer als Tatwaffe zu überfallen. „Ich wollte nie jemanden verletzten“, so der 40-Jährige.

Weil er kein Sackerl für die Beute mit hatte, verstreute er rund 5.000 der 12.000 Euro auf der Flucht. Da sich die finanzielle Situation dadurch aber in keiner Weise verbessert hatte, überfiel er später eine Bank in St. Egyden am Steinfeld. Als kurz darauf der Konkurs über den Betrieb eröffnet wurde, suchte er das Institut gleich noch einmal heim. Was dann folgte, war filmreif. „Ich wollte nach dem Überfall noch beim Metro Lebensmittel kaufen. An der Kasse war plötzlich ein Menge Polizei, in der Luft kreiste der Hubschrauber“, so der Angeklagte. Also wurde er das Geld am WC los und entkam.