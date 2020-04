Bekannter Hüttenwirt als Serienbankräuber überführt

Ihren Ursprung nahm die Serie wohl im November 2012, als ein vermummter und mit einem Messer bewaffneter Mann die Raiffeisenbank in Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) überfiel.

Kennzeichen angeklebt

Am 7. März 2013 kam es zum nächsten Raub, dieses Mal auf die Raika in Urschendorf (Bezirk Neunkirchen). Wie die Aufzeichnungen der Überwachungskamera zeigten, handelte es sich um denselben Täter. Der Mann bedrohte die allein anwesende Bankangestellte mit einem Messer und drängte sie in den Tresorraum. Nach der Tat konnten die Ermittler in der Nähe des Tatorts ein Kennzeichen sicherstellen. Auffällig war, dass die Tafel offensichtlich mit Klebeband am Fluchtauto fixiert worden war.

In der Toilette versteckt

Im Dezember 2013 schlug der Serientäter erneut in Urschendorf zu. Er flüchtete mit einem silbernen SUV mit gestohlenen Kennzeichen. Die Polizei war ihm bereits dicht auf den Fersen, er konnte aber durch einen klugen Schachzug wieder entkommen. Und zwar flüchtete er auf die Toilette des Metro-Marktes in Wr. Neustadt, versteckte dort die Raubbeute und verließ als Kunde unbemerkt den Großmarkt.

Der vierte Überfall ereignete sich am 11. März 2016 auf eine Raiffeisenbank in Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt). Der maskierte Mann war mit einem Brandbeschleuniger bewaffnet. Erbeuten konnte er nichts, denn als er die Herausgabe von Bargeld forderte, stellte sich ihm ein Kunde entgegen. Dem Mann gelang es, den Täter aus der Bank zu drängen. Er flüchtete damals mit einem schwarzen Audi.