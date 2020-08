NÖ: Strache kommt zu Diskussion, Jung-Sozi laden zu Gegenaktion

Amstetten. Diskussionen zwischen der Jugend und Politikern will der Jungaktivist Benjamin Ripfl im Mostviertel organisieren. Weil nun am Donnerstag zur Event-Reihe „Jugend am Reden“ der in Wien wahlkämpfenden Ibiza-Aktivist HC Strache in Amstetten auftritt, endet dort die Polit-Sommerpause mit einem brisanten Abend. Die Sozialistische Jugend (SJ) hat nämlich zur selben Zeit zu „Jugend am Müllsammeln“ geladen und will auf einer Film-Leinwand Strache-Aussagen flimmern lassen.

Mit „Heinz Christian“ verbinde ihn eine Freundschaft, aber keine politische Gemeinschaft, sagt Ripfl. Der 18-Jährige, will keiner Partei angehören. Bei den Gemeinderatswahlen im Jänner schaffte er als Einmannliste in St. Georgen/Ybbsfeld kein Mandant. Mit der FPÖ habe er zwar „sympathisiert“, gehöre ihr aber nicht an.