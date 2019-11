Heinz-Christian Strache vor Parteiausschluss

"Es reicht", heißt es innerhalb der FPÖ am Dienstagvormittag hinter vorgehaltener Hand. Dann werden die Stimmen immer lauter. "Es kann sich nur mehr um wenige Stunden handeln, dann ist Strache endgültig Geschichte", sagen FPÖ-Funktionäre am Nachmittag zum KURIER. Das einfache Parteimitglied Strache habe den Bogen überspannt als er sich am Wochenende als Wiener FPÖ-Chef anbot. Wann die Wiener FPÖ tagt, ist noch offen. Gut möglich, dass noch heute, Dienstag, ein Sonderlandesparteitag einberufen wird.

Mehr dazu in Kürze.