Nach Pleite in der Steiermark: Die Wut in der FPÖ auf Strache wächst

„Wir schaffen es nicht mit unseren politischen Themen zu punkten, weil jeden Tag ein neuer Strache-Chat in den Medien landet“, so der Grazer FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio. Angesichts dieser Headlines „schadet es der ÖVP nicht einmal, wenn sie drei Spitäler in der Obersteiermark schließt“, meint ein frustrierter FPÖ-Fan.

Der Groll über Strache wächst spürbar. „Er ist nicht mehr ernst zu nehmen. Am Samstag tritt er bei der Raucherdemo auf, hat einen Hormonschub und glaubt, dass er wieder zur Wien-Wahl 2020 antreten kann“, sagt ein jahrelange Wegbegleiter und macht dabei die Wischer-Bewegung vor seinem Gesicht.

FPÖ-General Christian Hafenecker geht hart ins Gericht mit seinem Ex-Parteichef Strache. Er solle endlich „Selbstreflexion üben“ und sich „Gedanken machen, ob er sich mit diesem Verhalten selbst einen Gefallen macht“.

Eine parteiinterne Führungsdebatte wird das Ergebnis nicht auslösen, ist FPÖ-Urgestein Mölzer überzeugt. „Wir sind in einer Negativspirale. Das wird sich nicht ändern. Das Handy von Strache bietet noch Stoff für die nächsten zehn Jahre - leider“.