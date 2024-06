NÖ: SPÖ-Gemeindevertreter wählten Kollross zum neuen Präsidenten

Bei der außerordentlichen Vollversammlung des Verbandes sozial-demokratischer GemeindevertreterInnen in Niederösterreich (NÖ GVV) in St. Pölten wurde am Mittwoch Andreas Kollross, wie erwartet, zum neuen Präsidenten gewählt. Im St. Pöltener City Hotel stimmten 210 Delegierte mit 94,28 Prozent der Bestellung von Kollross, der Bürgermeister von Trumau ist, zu.