SPÖ: Kollross soll nicht mehr für den Nationalrat kandidieren

Rückzug auf Druck Bablers

Nun die Wende in der Causa: Auf Betreiben Bablers wird der Bürgermeister dazu bewegt, nicht mehr als Spitzenkandidat für seinen Regionalwahlkreis Thermenregion bei der Nationalratswahl im Herbst anzutreten, heißt es aus Parteikreisen. Auch eine Kandidatur auf der Landes- oder Bundesliste ist nicht vorgesehen, womit sein Wiedereinzug in den Nationalrat (dort ist er seit 2017 vertreten) nicht mehr möglich ist.

Kollross selbst will sich dazu gegenüber dem KURIER nicht äußern. „Ich werde meine Entscheidung in den nächsten 14 Tagen bekanntgeben“, kündigt er an.

An seiner Stelle soll Wolfgang Kocevar, Bürgermeister von Ebreichsdorf und ehemals Landesgeschäftsführer der SPÖ NÖ, kandidieren. Die offizielle Absegnung dieser Weichenstellung durch die Parteigremien steht aber noch aus.