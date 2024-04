In NÖ tobt ein Streit um das Geld aus dem Finanzausgleich

Sven Hergovich, Landesparteichef der SPÖ in Niederösterreich, wird dieser Tage zum Vielschreiber. Mit Briefen an alle 573 Bürgermeister in Niederösterreich will Hergovich darauf aufmerksam machen, dass das Land die im Finanzausgleich für kommunale Projekte vorgesehene Mittel nicht zur Gänze weitergibt.