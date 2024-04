AK-Wahl in NÖ: Sieg für Wieser und die FSG, Schlappe für die Volkspartei

Die Volkspartei Niederösterreich NÖAAB-FCG fuhr ein Minus ein. Für die Freiheitlichen Arbeitnehmer gab es ein Plus. Die Wahlbeteiligung sank weiter auf nur mehr 34,5 Prozent nach 38,5 vor fünf Jahren.

Die Sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) mit AKNÖ-Präsident Markus Wieser haben bei der Arbeiterkammer-Wahl in Niederösterreich ihre absolute Mehrheit behauptet und sogar um mehr als zwei Prozentpunkte auf 64 Prozent ausgebaut.

Im Bundesland waren sechs Listen angetreten. Sie bewarben sich um 110 Sitze in der Vollversammlung der AK Niederösterreich.

Auf Gemeinsam - Alternative, Unabhängige und Grüne Gewerkschafter:innen (Gemeinsam AUGE/UG) entfielen 3,6 Prozent, ein Plus von 0,5 Prozentpunkten. Die Kommunistische Gewerkschaftsinitiative International (KOMIntern) erzielte 1,8 Prozent (0,6), HAK-IŞ/Liste Perspektive LP - Burak Şen (LP) 1,6 Prozent (1,4).

Er sei stolz auf die niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, "denn sie haben erkannt, wer seit fünf Jahren Tag für Tag auf ihrer Seite steht", reagierte Wieser. Zu den ersten Gratulanten zählte SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich. "Der deutliche Zuwachs von 2,1 Prozentpunkten zeigt, dass die Arbeit der Arbeiterkammer in Niederösterreich bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern enormen Zuspruch findet. Die Absolute weiter auszubauen und im schwarz-blauen Niederösterreich so einen starken roten Erfolg einzufahren, ist eine enorme Leistung", betonte Hergovich in einer Aussendung.