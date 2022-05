NÖ Sonderlandtag: ÖVP will Hilfspaket gegen Teuerung auf September verschieben

Ein umfassendes Maßnahmenpaket gegen die Teuerung werden SPÖ und FPÖ in der für den heutigen Nachmittag einberufenen Sondersitzung des NÖ-Landtags fordern. Forderungen, die angesichts der dramatischen Inflation und der Teuerung grundsätzlich berechtigt seien, sagte ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger in einer vor der Landtagssitzung einberufenen Pressekonferenz. Jedoch werde die ÖVP in einem eigenen Dringlichkeitsantrag fordern, zuerst die Wirksamkeit der zwei vom Bund auf den Weg gebrachten Maßnahmenpakete im Ausmaß von 3,7 Milliarden Euro abzuwarten.