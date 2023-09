NÖ-Ski-Geschwister in Bahrain mit internationalem Award ausgezeichnet

Für Johannes Aigner ist die Auszeichnung mit dem „Rising Star Award“ die Krönung für zwei herausragende Saisonen, in denen der 18-Jährige gemeinsam mit Guide Matteo Fleischmann auf allen Pisten triumphieren konnte. Doppel-Gold bei den Paralympischen Winterspielen 2022 in Peking und Medaillen in allen Disziplinen, WM-Titel, Weltcup-Seriensiege und der Gesamt-Weltcup.

„Es war ein Wahnsinns-Jahr für mich, ich bin stolz, was da gelungen ist. Schön zu sehen, dass meine Leistungen auch von der Jury so wahrgenommen wurden“, sagte Aigner, der nächste Woche erstmals auf Schnee gehen wird – mit Nico Haberl als neuen Guide und Vorausfahrer.

Polizeisportlerin

Elisabeth Aigner begleitete ihren Bruder in Bahrain auf die Bühne – und durfte noch ein zweites Mal hinauf. In ihrer Funktion als Guide nahm die Polizeisportlerin stellvertretend für Schwester Veronika den „Breakthrough Award“ entgegen. Die Geschwister jubelten bei den Paralympics 2022 in Peking und bei der Alpinen Ski-WM 2023 im spanischen Espot jeweils über Doppel-Gold in den technischen Disziplinen und also den internationalen Durchbruch nach einer schweren Verletzung. Zudem bezwangen die beiden am Hahnenkamm-Wochenende die legendäre Streif.