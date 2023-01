Meilenstein für den Behindertensport: Ohne Sicht die Streif bezwingen

WM-Favoritinnen

Schon am Sonntag werden sich die Geschwister auf den Weg nach Spanien zur Paraski-WM machen. Die Ziele sind ambitioniert: "Wir wollen definitiv aufs Podest, am liebsten wollen wir gewinnen. Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen, aber die Konkurrenz schläft nicht. Wenn wir unsere Leistung zeigen können, sind wir aber sicher vorne dabei!"

Die sehbehinderten Frauen sind vor allem in den technischen Disziplinen Medaillenaspirantinnen – allen voran Veronika Aigner, die den Gesamtweltcup in ihrer Klasse souverän anführt. Schwester Barbara und Elina Stary mischen ebenso in der Weltspitze mit und habe die Chance auf Medaillen.

Auch Bruder Johannes ist bei der WM unter den Favoriten. Als Allrounder hat er gute Karten bei den sehbehinderten Männern: "Wenn er das ausschöpfen kann, was er drauf hat, dann kann er in allen Disziplinen um Medaillen mitfahren", meinte Alpin-Cheftrainer Sascha Kavelar jüngst.