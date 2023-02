Herzlicher Empfang für vergoldete Skifamilie Aigner nach Para-WM

Star der Weltmeisterschaft

Über gleich vier WM-Medaillen kann sich der 17-jährige Johannes Aigner freuen. Gemeinsam mit Guide Matteo Fleischmann ergatterte er zweimal Gold und zweimal Silber.

Im Slalom der sehbehinderten Frauen führte Veronika Aigner vor ihrer jüngeren Schwester Barbara einen österreichischen Doppelsieg "Made in Gloggnitz" an. Veronika Aigner erzielte gemeinsam mit Begleitläuferin und Schwester Elisabeth in beiden Durchgängen Laufbestzeit. Für das Duo war es zum Abschluss der zweite Weltmeistertitel nach jenem im Riesentorlauf zuvor. Barbara Aigner holte mit Klara Sykora Silber.

"Ich bin überglücklich über diese Goldmedaille. Am Start habe ich mir einfach in den Kopf gesetzt, dass ich das schaffe. Natürlich bin ich jetzt stolz auf Lisi (Guide Elisabeth, Anm.) und mich. Ich habe 100 Prozent gegeben und dieses Ergebnis ist ein Traum", sagte Veronika Aigner kurz nach dem Triumph.

Die Bilanz

Veronika Aigner erzielte Gold in RTL und Slalom, Johannes Aigner in der alpinen Kombination und in der Abfahrt, dazu kommen für ihn Silber in Super-G und RTL. Barbara Aigner holte Silber im Slalom und Bronze im RTL.