NÖ: Schnellteststraße für Arbeitende nimmt Betrieb auf

Mund-Nasen-Schutz aufesetzen, Fiebermessen, Hände desinfizieren - schon beim Eingang zur Teststraße in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) wird so für Sicherheit gesorgt. Bei der anschließenden Anmeldung bekommt man ein Nummernlos, gleich geht es weiter zur Teststraße. Sechs an der Zahl sind es.

"Pro Straße und pro Stunde schaffen wir 30 Schnelltests, also gesamt 150 pro Stunde und 1.000 pro Tag", erklärt Peter Acs vom Arbeits- und Sozialmedizinischen Zentrum Mödling (AMZ), das die Tests im Auftrag der AKNÖ und WKNÖ organisiert. Am Freitag hat die Teststation ihren Betrieb aufgenommen, über die 400 Anmeldungen am ersten Tag zeigte man sich erfreut.

Teststraße und mobile Teams

Rachen oder Nase, das kann man sich beim Schnelltest aussuchen. Danach geht es in einen großräumigen Wartebereich, 15 Minuten bis zum Ergebnis. Blinkt die eigene Nummer grün, darf man durch den Hinterausgang schon wieder gehen. In der Warteschlange standen vor allem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von kleineren Betrieben. Für die nächste Woche erwartet man, dass die Tests auch in größeren Betrieben starten. Dort sollen mobile Teams eingesetzt werden.