Der Corona-Test kommt künftig auf dem Fahrrad

Mancher, der in den letzten Tagen ein Corona-Verdachtsfall war und bei 1450 anrief, hat sich vielleicht schon gewundert: Denn plötzlich stehen nicht mehr nur Sanitäter der Rettungsorganisationen vor der Tür, um den Test abzunehmen. Bereits in rund 1.700 Fällen seit 22. September wurden die Corona-Tests in Wien von Fahrradkurieren der Firma Veloce Liefert GmbH durchgeführt.

Es war eine erste Testphase für etwas, das die Testlogistik der Stadt verändern soll: "Das soll eine Art Foodora für Corona-Tests werden", erfuhr der KURIER von der Stadt.

Einen Rachenabstrich dürfen die Boten - sie kommen ausschließlich mit Fahrrädern oder E-Rollern - natürlich nicht durchführen. Sie setzen auf den in Wien entwickelten Gurgeltest. Stellen ihn vor die Türe der Verdachtsfälle, treten zurück, sehen zu, wie die Person gurgelt und nehmen den verpackten Test schließlich zur Auswertung mit.

Getestet wurde der Gurgeltest bereits in einer Schulstudie und bei den Teststraßen. "Nun sind wir selbstbewusst genug, um damit in die Breite zu gehen", sagt ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Die neue Test-Logistik wird am Freitag präsentiert - der KURIER erfuhr die Details vorab.