NÖ: Schlichtende Hilfe für Konsumenten in Nöten

Die Zuständigkeit der flächendeckend aufgestellten Verbraucherschlichtung sei breit, berichtete Geschäftsführer Simon Eder. Vom kaputten Fernseher, zu hohen Heizkosten bis zu Diskrepanzen um die 24-Stunden-Betreuung reiche das Spektrum. Insbesondere sozial Schwachen, die gegen die Möglichkeiten eines Unternehmens nicht ankommen, könne geholfen werden, schilderte Eder. In den Schlichtungsstellen erstellen Anwälte rechtliche Bewertungen über die Fälle und hören sich die Gegenseite an, bevor Lösungsvorschläge unterbreitet werden. Die Teilnahmequote an einer Schlichtung liegt bei 80, die Einigungsquote bei 20 Prozent. Die Anzahl der Fälle werde heuer wieder steigen, so Eder. Künftig will der Verein auch Sprechtage abhalten und Sachverständige engagieren.